Israel Start-Up Nation met Woods en Froome naar Romandië

Israel Start-Up Nation heeft bekendgemaakt welke zeven mannen dinsdag van start gaan in de Ronde van Romandië. Michael Woods, de nummer vijf van Luik-Bastenaken-Luik, is de kopman. Ook tweevoudig eindwinnaar Chris Froome maakt deel uit van de ploeg.

Voor Froome wordt de Ronde van Romandië zijn vierde etappekoers van het seizoen. Afgelopen week acteerde hij nog in de Tour of the Alps, waar hij in de vierde etappe mee was in de vroege vlucht. De Brit liet dit weekend weten nog steeds hoopvol te zijn dat zijn conditie verbetert. “Ik train nog steeds even hard en maak mijn uren. Natuurlijk zijn het niet meer dezelfde wattages als voorheen, maar ik moet in mijn herstelproces blijven geloven”, aldus de 35-jarige Froome, die in 2013 en 2014 in Romandië de eindzege pakte.

“Het doel is een etappe winnen”, zegt ploegleider Rik Verbrugghe over de ambities van Israel Start-Up Nation. “Als we ook naar een goed resultaat in het algemeen klassement kunnen rijden, zou dat perfect zijn. We hebben enkele sterke tijdrijders aan de start, dus we hopen al in de proloog op een goed resultaat. Woods heeft laten zien dat hij echt goed in vorm is, dus hij is onze man voor het klassement.” Voor de Canadees wordt dit zijn tweede deelname aan de Ronde van Romandië. In 2019 reed hij naar de tiende plek in het klassement.

Israel Start-Up Nation voor de Ronde van Romandië 2021

Patrick Bevin

Guillaume Boivin

Alex Dowsett

Chris Froome

Reto Hollenstein

Michael Woods

Mads Würtz Schmidt