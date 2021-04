Chris Froome: “Nog steeds hoopvol dat mijn conditie verbetert voor de Tour de France”

Ook in de Tour of the Alps liet voormalig Tourwinnaar Chris Froome nog geen teken van vooruitgang zien. De 35-jarige Brit eindigde op de 93ste plaats in het algemeen klassement. Een vijfde Tourzege lijkt met nog twee maanden te gaan een lastig verhaal te worden. Pessimistisch maakt het hem in ieder geval niet: “Ik ben nog steeds hoopvol dat mijn conditie verbetert.”

In gesprek met La Gazzetta dello Sport gaat hij verder: “Ik houd van mijn baan. Natuurlijk houd ik er nog meer van om van voren te rijden zoals ik dat in de jaren voor de crash deed, maar ik heb nog steeds veel passie. Het rijden van wedstrijden vind ik nog steeds leuk, ook al eindig ik op dit moment vaak aan de andere kant van het peloton. In mijn afwegingen om door te gaan verandert er in ieder geval niets.”

Ook de komende jaren zien we de renner van Israel Start-Up Nation dus nog voor de Israëlische ploeg rijden. Maar of daar nog resultaten mee gepaard gaan? “Ik train nog steeds even hard en maak mijn uren. Natuurlijk zijn het niet meer dezelfde wattages als voorheen, maar ik moet in mijn herstelproces blijven geloven. Ik moet ook blijven geloven dat hard werken zich uiteindelijk uitbetaalt in resultaten.

“Op dit moment moet ik eerlijk zijn en bekennen dat ik met deze vorm geen plekje voor de Olympische Spelen verdien. Het hangt allemaal af van mijn niveau. Als ik hard blijf werken, de hoogtestages blijf doen en alles laat wat ik moet laten, dan zal er een dag komen dat ik me weer de oude voel.”

In de sport blijven

Op 35-jarige leeftijd is er ook ruimte om naar de toekomst te kijken. Toen Froome zijn contract tekende bij Israel Start-Up Nation, moest hij ook toezeggen zijn carrière er af te sluiten. Verdere samenwerking is daarna nog niet uitgesloten. “Mogelijk ga ik met ze werken aan een sterk team voor de gronde rondes. Misschien wel een die kan strijden om de eindzege in de Tour de France. Ik houd van de sport en wil graag betrokken blijven na mijn carrière. Doorgaan bij ISN is dan ook zeker een optie.”