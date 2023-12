zondag 17 december 2023 om 18:53

Israel-Premier Tech niet langer (titel)sponsor van Roland Cycling Team

Israel-Premier Tech heeft na twee seizoenen besloten om zich terug te trekken als titelsponsor van Israel-Premier Tech Roland. De vrouwenformatie zal vanaf 2024 door het leven gaan als Roland Cycling Team.

“Israel-Premier Tech zal niet verdergaan als co-titelsponsor van Israel-Premier Tech Roland”, begint de Israëlische formatie zijn statement op platform X. “De ploeg en Ruben Contreras, de teammanager van Roland Cycling Team, zijn tot een gezamenlijk besluit gekomen om – na twee jaar van sponsoring – afscheid te nemen van elkaar. Dit vanwege verschillende visies over de toekomst van het team.”

Israel-Premier Tech trekt zich voor nu dus terug uit het vrouwenwielrennen. “Maar we hebben zeker de intentie om weer terug te keren in het vrouwenpeloton. In 2024 zal de focus echter liggen op de profploeg en opleidingsformatie bij de mannen.”

Roland Cycling Team begon in 2018 als Cogeas-Mettler. Voor aanvang van het wielerseizoen 2022 zette het team de stap naar de Women’s WorldTour. In februari 2022 stapten het Canadese bedrijf Premier Tech en Sylvan Adams, de grote man achter Israel-Premier Tech, aan boord van de vrouwenploeg. In oktober van dat jaar volgde ook Israel-Premier Tech.

Selectie voor 2024

Roland Cycling Team heeft voorlopig negen rensters onder contract staan voor komend seizoen. De bekendste renster is ongetwijfeld de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer, de huidige Olympisch kampioene op de weg. Ook de Nederlandse Sylvie Swinkels, Tamara Dronova-Balabolina en Antri Christoforou rijden in 2024 voor dit team.