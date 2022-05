Israel-Premier Tech met Bevin en Van Asbroeck in Ronde van Hongarije

Israel-Premier Tech heeft zijn selectie voor de Ronde van Hongarije (11-15 mei), die woensdag van start gaat, bekendgemaakt. De formatie rekent onder meer op Patrick Bevin, die de laatste weken uitstekend op dreef is, Tom Van Asbroeck en Itamar Einhorn.

Met Bevin rekent Israel-Premier Tech op de winnaar van de voorbije Ronde van Turkije. De 31-jarige allrounder uit Nieuw-Zeeland heeft de laatste weken de goede vorm te pakken. Na zijn eindzege in Turkije was hij namelijk ook de beste in de derde etappe van de Ronde van Romandië. Bevin is met zijn allround-kwaliteiten wellicht in staat om een gooi te doen naar de eindzege.

In de sprints kan de ploeg, naast Bevin, ook rekenen op Itamar Einhorn. De 24-jarige renner uit Israël staat te boek als een rappe man. Eind april was hij de beste in de Grand Prix Wyszków, een Poolse 1.2-koers. Ook werd Einhorn al vijfde in een etappe in de Ronde van Turkije. “Ik denk dat er drie of vier etappes kunnen eindigen in een massasprint. Dat is een mooi vooruitzicht. Ik kijk ernaar uit om weer te sprinten”, aldus Einhorn.

Voor de 32-jarige Van Asbroeck is de Ronde van Hongarije zijn tweede wedstrijd sinds zijn rentree, nadat hij vanwege een bloedprop in zijn rechterarm moest passen voor een deel van het klassieke voorjaar. Krists Neilands, in 2019 nog eindwinnaar van de Ronde van Hongarije, Guy Sagiv en Carl Frederik Hagen vervolledigen de selectie van Israel-Premier Tech.