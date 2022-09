Israel-Premier Tech is klaar voor het Italiaanse najaar

Israel-Premier Tech heeft zijn huiswerk ingeleverd voor de komende Italiaanse najaarsklassiekers. De Israëlische formatie rekent in de komende koersen onder meer op nieuwkomer Dylan Teuns en Michael Woods.

Met de Coppa Agostoni (29 september), Giro dell’Emilia (1 oktober), Coppa Bernocchi (3 oktober), Tre Valli Varesine (4 oktober), Gran Piemonte (6 oktober) en de Ronde van Lombardije (8 oktober) staan er in korte tijd de nodige Italiaanse najaarskoersen op het programma. “We willen het seizoen met goede resultaten afsluiten. De motivatie is er om te vechten voor overwinningen”, legt ploegleider Claudio Cozzi uit.

De ploeg kijkt dan vooral naar kopmannen Teuns, Woods en Jakob Fuglsang. Die eerste presteerde in het verleden al goed in de Italiaanse najaarskoersen, zo werd hij in 2018 derde in de Ronde van Lombardije. Woods was ook al eens succesvol in Milaan-Turijn en reed ook in ‘Il Lombardia’ naar meerdere ereplaatsen. Fuglsang won in 2020 zelfs de ‘koers van de vallende bladeren’.

Selecties Israel-Premier Tech voor Italiaanse najaarsklassiekers

Coppa Agostoni (29 september)

Simon Clarke

Alessandro De Marchi

Jakob Fuglsang

Carl Fredrik Hagen

Corbin Strong

Dylan Teuns

Michael Woods

Giro dell’Emilia (1 oktober)

Simon Clarke

Alessandro De Marchi

Jakob Fuglsang

Carl Fredrik Hagen

Corbin Strong

Dylan Teuns

Michael Woods

Coppa Bernocchi (3 oktober)

Alexandros Agrotis

Reto Hollenstein

Daryl Impey

Alessandro De Marchi

Antonio Puppio

Nadav Raisberg

Corbin Strong

Tre Valli Varesine (4 oktober)

Simon Clarke

Jakob Fuglsang

Carl Fredrik Hagen

Reto Hollenstein

Alessandro De Marchi

Dylan Teuns

Michael Woods

Gran Piemonte (6 oktober)

Patrick Bevin

Simon Clarke

Carl Fredrik Hagen

Reto Hollenstein

Daryl Impey

Giacomo Nizzolo

Corbin Strong

Ronde van Lombardije (8 oktober)

Simon Clarke

Jakob Fuglsang

Carl Fredrik Hagen

Reto Hollenstein

Alessandro De Marchi

Dylan Teuns

Michael Woods