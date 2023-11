maandag 20 november 2023 om 15:39

Israel-Premier Tech geeft Parijs-Tours-winnaar Riley Sheehan een contract

Riley Sheehan zal ook de komende jaren uitkomen op profniveau. De 23-jarige Amerikaan, die als stagiair van Israel-Premier Tech naar de zege wist te sprinten in Parijs-Tours, heeft een driejarig profcontract getekend bij de Israëlische formatie.

Sheehan zorgde op 8 oktober 2023 voor een daverende verrassing door als – voor het grote publiek toch – onbekende renner naar de zege te sprinten in de vermaarde Franse najaarsklassieker Parijs-Tours. Dat zijn zege in Tours geen toevalstreffer was, bewees hij met een zesde plek in de altijd lastige Japan Cup. Toch was het lange tijd onzeker of Sheehan wel bij Israel-Premier Tech mocht blijven.

“Ik ben gemotiveerd om deel uit te maken van deze ploeg. Ik heb al wat tijd doorgebracht met het team en al veel renners en stafleden leren kennen. Ik was onder de indruk van de sfeer”, laat de nieuwste aanwinst van Israel-Premier Tech weten in een perscommuniqué. “Dat ik nu deel uitmaak van een geweldige groep mensen, zorgt voor enorm veel motivatie.”

“Na mijn zege in Parijs-Tours hoop ik nog meer grote wedstrijden te winnen”, heeft Sheehan de smaak duidelijk te pakken. “Het heeft me alleen maar hongeriger gemaakt. Ik wil graag meedoen aan de voorjaarsklassiekers, om te zien wat ik in dat soort wedstrijden kan betekenen voor mijn ploeggenoten. Ik weet nog niet precies wat voor type renner ik ben, maar ik hoop me te ontwikkelen tot een veelzijdige coureur.”

Bevestiging

Sylvan Adams, de grote baas van Israel-Premier Tech, heeft veel vertrouwen in Sheehan. “Toen we Riley als stagiair binnenhaalden, wilden we zien wat hij kon bereiken in Europese wedstrijden. Hij voldeed aan onze verwachtingen en we bodem hem nog voor Parijs-Tours al een contract aan. Parijs-Tours was in feite dus een bevestiging.”