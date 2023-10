vrijdag 13 oktober 2023 om 13:11

Israel-Premier Tech deelt verhalen van getroffen wielrenners door Hamas-aanvallen

Het conflict tussen Israël en Palestina raakt ook de wielerwereld. ProTeam Israel-Premier Tech deelde enkele pakkende getuigenissen van wielrenners, die werden getroffen door Hamas-aanvallen.

“Er is een triatleet vermoord in het bijzijn van zijn hele familie, een groep mountainbikers werd achtervolgd en vervolgens vermoord tijdens een ritje. Wielenners die op weg naar hun trainingen waren, moesten zich uren lang in de struiken verbergen om aan de terroristen te ontsnappen, om nog maar te zwijgen van de 15-jarige die zijn vaders leven redde en maar nipt kon vluchten, en vele anderen zijn nog altijd vermist. Dit gaat littekens achterlaten”, schrijft de ploeg op haar website.

Guy Niv, die we kennen als de eerste Israëli ooit in de Tour, moest de voorbije dagen naar begrafenissen van vrienden en kennissen. “Het is voor ons allemaal zo’n groot trauma dat we nooit meer hetzelfde zullen zijn. Niet als mens en niet als land”, getuigt hij. Niv bezocht ook twee getroffen fietsers in het ziekenhuis en beloofde hen, wanneer ze hersteld zijn, samen met hen een trainingsritje te maken en hen een wielershirt te zullen schenken.

Het meest aangrijpende verhaal kwam van Zohar Shahar en Itay Cohen, twee 15-jarige renners die net op training waren vertrokken. “Ze konden vluchten in de volgauto van de vader van Zohar, maar kwamen op het pad van een groep mannen met geweren. Toen ze zich realiseerden dat het om terroristen ging, probeerden ze nog te vluchten, maar ze werden geraakt door een hoop kogels en moesten worden geopereerd. Er is een zeer complexe operatie nodig aan het oog van de jongen.”

“Ik ben bang dat dit niet het einde van de lijst is. Er waren zo veel mensen aan het fietsen waar nu nog elk spoor van ontbreekt…”, klinkt het nog. De Israel Cycling Federatie heeft de UCI nog een brief bezorgd, waarin het de wielerwereld vraagt om solidariteit en waarin de verwoestingen en gevolgen van de Hamas-aanvallen worden beschreven.