ISN-ploegleider Dirk Demol testte vals-positief

De PCR-test van Dirk Demol, ploegleider bij Israel Start-Up Nation, blijkt vals-positief. Dat vertelt de ploegarts van de Israëlische WorldTour-formatie, Dag Van Elslande, aan WielerFlits. Bij een sneltest en een tweede PCR-test, was het resultaat negatief.

Demol moest voor de Omloop de ploegbubbel verlaten, net als ploegleider Eric Van Lancker en twee renners die met Demol in contact waren geweest. Guillaume Boivin en Reto Hollenstein verschenen daarom niet aan de start van Omloop Het Nieuwsblad en dus moest Israel Start-Up Nation het zaterdag doen met vijf renners.

Twee negatieve testen

Demol en zijn ploeg besloten na de positieve coronatest om enkele nieuwe testen uit te voeren en de gewezen klassiekerspecialist bleek bij een nieuwe PCR-test én een sneltest negatief. Als Demol, die geen symptomen vertoont van het virus, vandaag nog een keer negatief test, mag hij dinsdag weer als ploegleider optreden in Le Samyn.

Boivin en Van Lancker keren vandaag alweer terug in koers tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. Hollenstein was niet voorzien voor Kuurne. Ploegdokter Van Elslande laat verder weten dat de hele ploegbubbel in België opnieuw is getest na de (vals-positieve) test van Demol: alle testresultaten waren negatief.

“De wetenschap is niet helemaal sluitend”

“De wetenschap is niet helemaal sluitend”, verklaart de teamdokter. “Als één procent vals-positief is, en er wordt zoveel getest, kan dat gebeuren. We zijn uiteraard bijzonder voorzichtig en nemen absoluut geen enkel risico. Maar geloof me, het hart van onze ploegleiders bloedde. Gelukkig pakte Sep een podiumplaats in Ninove. Dat maakt toch iets goed.”