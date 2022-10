Iserbyt reageert op uitspraken Sweeck: “Gewoon gefrustreerd dat hij nog niet heeft gewonnen”

Laurens Sweeck was not amused na afloop van de Superprestige van Ruddervoorde. De renner van Crelan-Fristads baalde ervan dat zijn voormalig ploeggenoten van Pauwels-Sauzen Bingoal weinig werk verrichtten in de achtervolging op Lars van der Haar. Winnaar Iserbyt is zich van geen kwaad bewust. “Het is jammer dat hij dat zegt, omdat ik altijd koers wil maken”, citeert Sporza.

Sweeck was na afloop niet te spreken over het koersgedrag van met name Iserbyt. “Ze pakken hun verantwoordelijkheid niet, dat vind ik laag bij de grond. Als je met twee ploeggenoten rijdt, dan rijd je het gat dicht. Als je drie, vier ronden in het wiel blijft zitten, dan win je volgens mij onverdiend”, doelde Sweeck op zijn landgenoot. “Hij zou een kampioen moeten zijn, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen.”

“Laurens beseft nu hoe luxueus het vorig jaar was in ons team”

Iserbyt bijt in gesprek met Sporza van zich af. “De enige die veel in het wiel zat, was Quinten (Hermans, red). Laurens wilde altijd als eerste in het zand zitten, dus liet ik hem doen. Het is jammer dat hij dat zegt, omdat ik altijd koers wil maken. We waren de enigen die koers hebben gemaakt in Fayetteville, Waterloo en Tábor. Ook vandaag was de eerste demarrage van Michael (Vanthourenhout, red.) en was ik de enige die probeerde om naar Lars te rijden.”

“Laurens rijdt wel tempo, maar niet snel genoeg om ons eraf te rijden. Hij is gewoon gefrustreerd dat hij nog niet heeft gewonnen”, aldus Iserbyt. “Laurens beseft nu hoe luxueus het vorig jaar was in ons team, omdat Michael en ik de kastanjes uit het vuur haalden. Het hoort erbij dat je als kopman iets meer moet doen dan normaal.”