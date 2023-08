vrijdag 25 augustus 2023 om 16:33

Isaac Del Toro bedwingt Col de la Loze en wint zesde etappe Tour de l’Avenir

Isaac Del Toro heeft de zesde etappe in de Tour de l’Avenir met aankomst op de Col de la Loze op zijn naam geschreven. Op de flanken van de steile slotklim wist hij in de slotkilometer af te rekenen met de Amerikaanse Matthew Riccitello. De Amerikaan neemt wel de leiderstrui over van Simon Dalby.

De zesde etappe van de Tour de l’Avenir kon worden omschreven als kort maar krachtig. De rit was slechts 65 kilometer, maar kende een zwaar slot. Waar de renners gisteren slechts een voorproefje kregen, begon vandaag het echte werk in de Alpen. De Col de la Loze (23,2 km aan 7,4%) was vandaag het spectaculaire toetje.

Nederlandse inbreng in de kopgroep

De zware finale beloofde er eentje voor de echte klimgeiten te worden, maar dat weerhield een zestal renners er niet van om in de beginfase weg te rijden. Van deze zes renners waren Loe van Belle en Pepijn Reinderink namens Nederland van de partij. Sakarias Løland (Noorwegen), Francesco Busatto (Italië), Arthur Meyer (Auvergne-Rhône-Alpes) en Dylan Hopkins (Australië) maakten de kopgroep compleet.

De groep kreeg echter niet veel voorsprong van het ambitieuze peloton. Onder aanvoering van de Fransen bleef het gat minimaal. Richting de voet van de Col de la Loze schakelde het peloton nog een tandje bij, waardoor de kopgroep onrustig werd. Enkel Løland en Busatto haalden zo met een voorsprong van veertig seconden de voet van de slotklim.

Colombia domineert

Al vroeg op de klim wist de Italiaan zijn Noorse metgezel te lossen en ging hij in zijn eentje op avontuur. Niet veel later kwam Busatto ook de man met de hamer tegen en sloop het peloton dichterbij. Op achtien kilometer van de streep werd de Italiaan als laatste vluchter ingerekend. De sterkste klimmers in het peloton mochten gaan strijden om de winst.

Een voor een haakten de renners af, terwijl Colombia met vier man op kop van het peloton ging rijden. Op negen kilometer van de meet was het dan ook de Colombiaanse Edgar Pinzon die meermaals ten aanval trok. Slechts zeven renners, waaronder de Belgische William Lecerf, konden hem volgen. Leider Simon Dalby moest passen.

Del Toro mag de handen in de lucht steken

In de slotkilometers kon de Colombiaan het beulswerk van zijn ploeg toch niet afmaken. Met nog vier kilometer te gaan versnelden Matthew Riccitello (Verenigde Staten), Isaac Del Toro (Mexico) en Davide Piganzoli (Italië). In de laatste kilometers kon de Italiaan zijn metgezellen niet volgen, waardoor het een sprint-à-deux werd. Del Toro bleek na 23 steile kilometers de snelste. Door het tijdverlies van Simon Dalby mag Matthew Riccitello morgen wel de leiderstrui aantrekken.