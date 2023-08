Is Mattia Cattaneo na zege in Polen favoriet op WK tijdrijden? “Ben blij met top-10”

Video

Mattia Cattaneo won vandaag de tijdrit van de Ronde van Polen. Dat moet moraal geven, ruim een week voor het WK tijdrijden in Glasgow (11 augustus). Tot de favorieten wil de Italiaan zichzelf echter niet meteen rekenen voor de mondiale titelstrijd. “Favoriet, haha? Er zijn andere favorieten”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

“Maar voor mij wordt het wel een mooie ervaring”, vervolgde Cattaneo. “Ik ga mijn best doen. De vorm is duidelijk oké, dus ik ga proberen mijn best te doen. Maar ik denk dat Ganna, Foss, Pogacar en nog veel andere renners tot de favorieten gerekend moeten worden. Top-tien zou al een heel mooi resultaat voor mij zijn. We kunnen met dit doel starten en dan zien we wel wat er gaat gebeuren.”

In de tijdrit van de Ronde van Polen versloeg Cattaneo onder meer João Almeida (tweede), Geraint Thomas (derde) en de huidige wereldkampioen Tobias Foss (negende). “Ik werk al drie jaar aan mijn tijdrit. Het team heeft vertrouwen in me in deze discipline. Ik ben heel blij met dit resultaat. Ik zal me blijven toeleggen op deze specialiteit.”

