Ion Izagirre verliest meteen veel tijd in Ronde van Zwitserland: “Slechte dag”

Voor Ion Izagirre van Cofidis was de openingsdag van de Ronde van Zwitserland een dag om snel te vergeten. De Spanjaard kwam pas als 150e over de finish in Küsnacht, op bijna twintig minuten van winnaar Stephen Williams, en liet alleen de sprinters Lorrenzo Manzin en Cees Bol achter zich in de uitslag.

Izagirre kon alleen maar gissen naar de oorzaak, vertelde hij voor de start van de tweede etappe in gesprek met Cycling Pro Net. “Misschien was het de warmte, ik weet het niet. Ik voelde me echt slecht, vooral op de laatste klim naar de finish waar de jongens in actie kwamen. Ik deed mijn best, maar ik moest eraf. We moeten zien wat we de komende dagen kunnen uitrichten en of ik goed herstel. Anders wordt het zwaar voor me.”

De 33-jarige Spaanse renner, eerder dit jaar nog tweede in de Ronde van het Baskenland, maakt zich nog geen zorgen over zijn doelen later in het seizoen, zoals de Tour de France. “Mijn gevoel thuis en tijdens de training was niet zo slecht als gisteren. Ik denk dat gisteren gewoon een slechte dag was. De vorm is niet zo slecht als het gevoel gisteren, dus we blijven doorgaan en we blijven vechten.”

Vandaag willen Izagirre en Cofidis proberen sprintkopman Bryan Coquard zo goed mogelijk naar de finish te begeleiden, ook al is de finale van de 198 kilometer lange rit naar Aesch lastig. “We gaan het proberen. We weten dat het zwaar wordt want de laatste klim is vrij lang voor hem, zes kilometer aan zes procent. Het wordt zeker zwaar, maar hij kan echt wel een klimmetje over en we gaan het proberen.”