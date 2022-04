Ion Izagirre na etappezege in Arrate: “Geweldig om de ronde zo af te sluiten”

Ion Izagirre was zeer blij met zijn zege op de laatste dag van de Ronde van het Baskenland. Op slechts drie kilometer van de streep kwam de Spaanse renner van Cofidis ten val en even leken zijn kansen verkeken. Hij zat echter razendsnel weer op de fiets, kon terugkeren in de kopgroep en sprintte uiteindelijk zelfs naar de etappeoverwinning.

“Ik ben dolblij. Door de val dacht ik dat alles verloren was”, blikte Izagirre na afloop van de etappe terug. “Hier winnen, in Arrate, is een geweldige manier om de Ronde van het Baskenland mee af te sluiten. Het gebeurde in aanwezigheid van mijn familie en vrienden en zoals altijd werd ik enorm gesteund door de fans. Ik ben erg blij dat ik de koers heb uitgereden.”

Niet alleen pakte Izagirre de etappezege, ook schoof hij door naar de top drie van het algemeen klassement. Achter Daniel Felipe Martínez legde de geboren Bask beslag op de tweede plaats.