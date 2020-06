Ion Izagirre kiest voor combinatie Tour-Vuelta maandag 29 juni 2020 om 10:10

Ion Izagirre zal dit jaar deelnemen aan de Tour de France en Vuelta a España. De ervaren klimmer van Astana begint zijn seizoen op 1 augustus in Italië met Strade Bianche, gevolgd door de Ronde van Polen.

De 31-jarige Izagirre bewaart goede herinneringen aan de Ronde van Polen (5-9 augustus). De Bask wist vijf jaar geleden namelijk het eindklassement te winnen. Izagirre zal enkele dagen na de Poolse rittenkoers meedoen aan de Gran Piemonte (12 augustus), gevolgd door de Ronde van Lombardije op zaterdag 15 augustus.

In de Tour de France (29 augustus-20 september) zal Izagirre het vuile werk moeten opknappen voor kopman Miguel Ángel López. “En vervolgens zal ik nog deelnemen aan de Vuelta a España. We zullen zien wat er dan nog mogelijk is”, aldus Izagirre, die voor de coronabreak nog top-10 wist te rijden in twee Spaanse rittenkoersen.

De ronderenner won in 2019 nog de Ronde van Valencia en de Ronde van het Baskenland. Izagirre reed in het verleden voor Euskaltel-Euskadi, Movistar en Bahrain Merida, maar besloot eind 2018 over te stappen naar het Kazachse Astana.