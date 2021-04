Ion Izagirre jaagt podium na in Ronde van Romandië

Ion Izagirre staat komende week aan de start van de Ronde van Romandië met de ambitie om op het podium te eindigen. De Spaanse renner van Astana was dit seizoen al derde in Parijs-Nice en tiende in de Ronde van het Baskenland, waar hij een etappe won.

Izagirre reed in het verleden al driemaal naar de top-10 in Romandië. Zijn beste resultaat behaalde hij in 2016 toen hij derde werd in het eindklassement. “De Ronde van Romandië is een koers waar ik echt van hou. De zes etappes met twee tijdritten liggen me wel. De doelstelling is om een goed resultaat in het algemeen klassement te behalen. We hebben de proloog en de slottijdrit en twee van de vier etappes daartussen zijn echt zwaar. Ik wil een goede wedstrijd rijden en hopelijk kom ik op het podium. We gaan per dag kijken hoe de koers zich ontvouwt.”

Ook Lutsenko maakt deel uit van de ploeg. Die rijdt eerst nog Luik-Bastenaken-Luik, voor hij naar Zwitserland afreist. “In Luik hoop ik op een goed resultaat voor de ploeg en ook dat ik zelf een goede uitslag rijd. Daarna doe ik Romandië, dat het einde van het eerste deel van mijn seizoen is. Daarna neem ik een break en ga ik op hoogtestage in opbouw naar het tweede deel. Het is een mooie koers waar ik in 2016 voor het laatst reed. Nu wil ik minstens een etappe winnen. Over het algemeen voel ik me vrij goed en de afgelopen Ardense klassiekers gingen best aardig.”

De Ronde van Romandië staat voor 27 april-2 mei op de kalender.

Astana voor de Ronde van Romandië 2021

Manuele Boaro

Rodrigo Contreras

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Alexey Lutsenko

Davide Martinelli

Javier Romo