Ion Izagirre klopt Sergio Higuita na spannende finale in GP Miguel Indurain

De Gran Premio Miguel Indurain 2023 is op naam gekomen van Ion Izagirre. De Spanjaard van Cofidis reed in de lastige finale weg met Sergio Higuita, wist de Colombiaan daarna te lossen en hield in de afdaling naar de finish – nipt – stand tegenover zijn achtervolger. Mattias Skjelmose pakte de derde plaats.

De deelnemers aan de GP Miguel Indurain kregen zaterdag de nodige hellingen voor de kiezen, waarvan vier gecategoriseerd waren. De eerste was de Alto de Eraul (3,8 km aan 5,5%), die half koers opdoemde. Daarna volgden de Alto de Guirguillano (2,8 km aan 5,9%), de Alto de Lezáun (3,9 km aan 5,5%) en – nogmaals – de Alto de Eraul. Op de top van die laatste klim was nog tien kilometer tot de streep. Dat ging grotendeels in dalende lijn, maar deze afzink werd ook nog tweemaal onderbroken door een kort klimmetje. Een pittige finale dus.

Kopgroep van vier

Veel eerder, in het openingsuur van de wedstrijd, was een kopgroep ontstaan van vier renners. Alessandro Fancellu (EOLO-Kometa, Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Matyáš Kopecký (Novo Nordisk) en Xavier Cañellas (Electro Hiper Europa) kregen een voorgift van ruim vier minuten. In het peloton zorgden Movistar en UAE Emirates ondertussen voor de controle.

Later nam EF Education-EasyPost het heft in handen, waardoor de voorsprong van de aanvallers snel terugliep. Met nog zo’n zestig kilometer te gaan werd Bizkarra, de laatst overgebleven vluchter ingerekend, en kon de koers echt beginnen. Het duurde nog wel even voordat er een nieuwe aanval kwam. De volgende poging kwam op 35 kilometer van het einde en kwam op naam van Javier Romo (Astana Qazaqstan).

Izagirre trekt – meerdere keren – vol door

De Spaanse eenling hield niet lang stand, waarna Nelson Oliveira (Movistar) en Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan) ten strijde trokken. De twee bereikten als eersten de voet van de Alto de Eraul. Al vroeg op deze klim werden ze echter bij de lurven gegrepen. Vervolgens het Ion Izagirre die een fikse demarrage plaatste, maar de Bask van Cofidis kwam in eerste instantie niet weg. Nadat Marc Soler het – tevergeefs – ook geprobeerd had, ging Izagirre nog eens. Nu was het wel raak.

Alleen Sergio Higuita wist de sprong nog te maken. De twee kwamen samen over de top, waarna Izagirre op de laatste, kleine klimmetjes nog maar eens een paar keer vol doortrok. Uiteindelijk kreeg hij Higuita eraf. Daarna was het vol gas naar beneden om de renner van BORA-hansgrohe af te houden. Dat lukte, al kwam Higuita nog wel dichtbij. De Colombiaan moest echter genoegen nemen met plek twee. Mattias Skjelmose eindigde achter de twee als derde en vervolledigde zo het podium.