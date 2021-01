IOC-lid Dick Pound: “Spelen kunnen doorgaan als atleten worden gevaccineerd”

Olympische atleten moeten versnelde toegang tot het coronavaccin krijgen om de Spelen van Tokio van afgelasting te redden. Dat stelt het prominente IOC-lid Dick Pound.

Pound, het langstzittende lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), is ervan overtuigd dat de Spelen in Tokio kunnen doorgaan als atleten op voorhand kunnen worden gevaccineerd. Aan Sky News vertelde de Canadees: “In Canada hebben we drie- tot vierhonderd atleten. Ik denk niet dat er verontwaardigd wordt gereageerd als we van de miljoenen vaccins er drie- tot vierhonderd gebruiken om Canada op zo’n internationaal evenement van dit kaliber te krijgen.”

Volgens Pound is het een beslissing die elk land moet nemen. “Er zijn vast mensen die het er niet mee eens zijn, maar ik denk dat dit de meest realistische manier is dat de Spelen kunnen worden gehouden.” Volgens Sky News bekijkt het IOC momenteel hoe het kan helpen bij de vaccinatie van atleten in landen die waarschijnlijk voor de zomer nog geen uitgebreid vaccinatieprogramma hebben.

Hernieuwde zorgen

Overigens zijn er hernieuwde zorgen over de vraag of de Spelen wel plaatsvinden. Afgelopen weken nam het aantal coronabesmettingen in Japan sterk toe, waardoor de regering later deze week mogelijk de noodtoestand uitroept in Tokio en omliggende gebieden.