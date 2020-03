IOC-lid Dick Pound: Olympische Spelen worden uitgesteld maandag 23 maart 2020 om 19:42

Volgens het prominente IOC-lid Dick Pound gaan de Olympische Spelen dit jaar definitief niet door. Het evenement in Tokio wordt vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar volgend jaar, vertelt de Canadees tegen USA Today. De komende weken worden door het IOC gebruikt om de details uit te werken.

“Op basis van de informatie van het IOC is besloten om de Spelen uit te stellen. De Spelen gaan niet van start op 24 juli, voor zover ik weet”, aldus Pound, die verwacht dat het Internationaal Olympisch Comité in fases het nieuws bekend zal maken. “Het zal stap voor stap worden gebracht. Dit zullen we uitstellen en moeten denken aan alle gevolgen van deze keuze. Die gevolgen zijn immens.”

Dit weekend maakte het IOC na spoedberaad bekend dat het serieus rekening houdt met het scenario van uitstel. Ook wordt de optie om de Olympische Spelen van 24 juli-9 augustus te organiseren nog tegen het licht gehouden. Binnen vier weken wil men een definitieve beslissing nemen over het wel of niet doorgaan van de Spelen.

Enkele landen hebben al gezegd niet te komen als de Olympische Spelen dit jaar in Tokio worden georganiseerd. Daarnaast vragen meerdere nationale olympische comités het IOC nadrukkelijk om het evenement te verplaatsen, uit veiligheid voor de sporters en alle andere betrokkenen.