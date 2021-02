IOC bevestigt: Geen quarantaineplicht van twee weken voor Spelen

Sporters die komende zomer in Japan aankomen om mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio moeten niet verplicht eerst twee weken in quarantaine. Dat staat in het draaiboek van het IOC voor de Spelen in Japan.

“Een veertiendaagse quarantaine is een redelijk idee en we hebben het overwogen. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we het erg ongewenst vinden om sporters in een situatie te brengen waarin ze twee weken niet kunnen trainen”, zo liet Toshiro Muto, hoofd van het organisatiecomité, eind januari al weten.

Vandaag heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verschillende draaiboeken gepubliceerd richting de Olympische Spelen in Tokio. De sporters hoeven dus niet eerst verplicht twee weken in quarantaine, maar ze moeten in de dagen voor vertrek naar Japan wel dagelijks hun temperatuur opmeten en hun gezondheid (via een mobiele app) doorgeven aan de betreffende instanties.

Atleten die van plan zijn om naar Japan te reizen voor de Spelen, dienen 72 uur voor vertrek een negatieve PCR-test voor te leggen. Nu een quarantaineplicht definitief van de baan is, lijkt het voor renners mogelijk om de Tour de France te combineren met de Olympische Spelen. Na de Tour, die op zondag 18 juli in Parijs eindigt, zijn er nog zes dagen tot de olympische wegwedstrijd op zaterdag 24 juli.