Internationale waardering voor actie van Romain Bardet tijdens ‘LBL’

Romain Bardet heeft voor de start van de Giro d’Italia een trofee gekregen voor zijn actie in Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman sprong zijn landgenoot Julian Alaphilippe ten hulp, die zwaar ten val was gekomen. Bardet heeft nu, voor dat gebaar, een Special Fair Play Act Diploma gekregen.

Het Special Fair Play Act Diploma is een certificaat dat wordt uitgereikt door de CIFP, ofwel het Comité International pour le Fair Play. Het CIFP is zelf opgericht door leden van Unesco in 1963. Het diploma wordt binnen de sportwereld uitgereikt om bepaalde acties en gebaren van atleten te erkennen die zich sportief opstelden.

Bardet kreeg het diploma, en de bijhorende trofee, in handen op het startpodium van de Giro d’Italia in Hongarije. “Respect, integriteit en zorg dragen voor anderen. Dat zijn de drie waardes die Romain Bardet ten harte nam tijdens de meest recente Luik-Bastenaken-Luik. We zijn ontzettend trots dat Romain deze erkenning heeft gekregen”, aldus Team DSM op Twitter.