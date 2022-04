Intermarché-Wanty-Gobert vreest voor deelname aan Brabantse Pijl

Staat Intermarché-Wanty-Gobert woensdag wel aan de start van de Brabantse Pijl? De Belgische formatie heeft momenteel nog vijf renners tot zijn beschikking voor de (semi)klassieker, maar achter de naam van Kévin Van Melsen staat een vraagteken. Volgens de UCI-reglementen moet een team met vijf renners aan de start staan van een koers.

Door een gebrek aan renners moet Intermarché-Wanty-Gobert wellicht passen voor de midweekse klassieker. Quinten Hermans en Kobe Goossens zouden aanvankelijk deelnemen aan de Brabantse Pijl, maar Hermans ligt met koorts op bed en Goossens heeft na een vervelende valpartij in de Ronde van het Baskenland last van een hersenschudding en een (vermoedelijke) breuk in de rug.

“Dit maakt dat ik momenteel nog vijf renners over heb voor de Brabantse Pijl: Jan Bakelants, Dimitri Claeys, Adrien Petit, Tom Devriendt en Kévin Van Melsen”, aldus ploegleider Valerio Piva in gesprek met Het Nieuwsblad. “Maar Van Melsen liet me net weten dat hij zijn hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis heeft gebracht.” Mocht die laatste niet kunnen starten, dan heeft Intermarché-Wanty-Gobert een probleem.

Keuzes

“Want je moet inderdaad met vijf renners aan de start staan”, aldus Piva. “Als Kevin niet start, dan moeten we hopen op clementie van de UCI. Gelukkig zijn we niet de enigen met personeelsproblemen.” In deze drukke koersperiode moet de Belgische formatie keuzes maken. De ploeg besloot eerder al forfait te geven voor Parijs-Camembert van aankomende dinsdag, maar het team start morgen wel in de Giro di Sicilia.

Piva legt uit waarom de ploeg wel zal deelnemen aan de Giro di Sicilia. “Omdat ook daar punten te rapen zijn, maar vooral omdat we met Vini Zabu een Italiaanse sponsor aan boord hebben. Voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik kan ik wel over die renners beschikken, maar woensdag niet. Je kan dan wel zeggen dat ons voorjaar al geslaagd is, maar voor onze sponsor zijn die Waalse wedstrijden ook zeer belangrijk. Het zou pijnlijk zijn om de Brabantse Pijl te moeten missen.”