Intermarché-Wanty-Gobert versterkt zich met Adrien Petit

De 30-jarige Adrien Petit verhuist van Team TotalEnergies naar Intermarché-Wanty-Gobert. Dat werd door meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. De Fransman zal bij het Belgische WorldTour-team als lead-out ingepast worden.

Adrien Petit begon zijn profcarrière in 2011 bij Cofidis, waar hij meer dan vijf jaar bleef. Winst in de Tro-Bro Léon (2014) en een proloogzege in de Ronde van Luxemburg (2015) leverden hem een transfer naar Direct Energie op. Sinds 2016 maakt de Fransman deel uit van het team van Jean-René Bernaudeau, dat in 2022 met Peter Sagan een nieuwe kopman krijgt.

Een veelwinnaar werd Petit nooit, maar hij pakte wel een aantal mooie ereplaatsen in (semi-)klassiekers. Na zes jaar Direct Energies, intussen TotalEnergies, zet hij dus de stap naar Intermarché-Wanty-Gobert. Met een Franse hoofdsponsor is een Fransman altijd een meerwaarde voor de ploeg. Petit zou worden ingezet als lead-out.

Met negen deelnames aan Parijs-Roubaix en zeven deelnames aan de Ronde van Vlaanderen kan de sterke Petit ook een rol gaan spelen in de nieuwe voorjaarskern rondom Alexander Kristoff bij de Belgische ploeg.