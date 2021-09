Intermarché-Wanty-Gobert strikt talenten Johansen en Page

Julius Johansen (21) en Hugo Page (20) maken volgend seizoen deel uit van de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert. De talentvolle Deen komt over van Uno-X, terwijl de Fransman de overstap maakt van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Johansen en Page tekenen voor twee jaar bij het Belgische WorldTour-team.

“Ik sta aan de vooravond van een grote wending in mijn carrière, aangezien ik na jaren van focus op de ploegenachtervolging mijn ambitie naar de weg verschuif”, vertelt Johansen bij zijn presentatie. “Ik kijk ernaar uit om mezelf in de klassiekers of kortere rittenkoersen te ontwikkelen en deel uit te maken van het succes van het team, bijvoorbeeld als element in de sprinttrein. De manier van koersen in de Belgische ploeg spreekt me enorm aan. Zo krijgt iedereen kansen om voor eigen rekening te rijden en wordt mijn rol veel breder gezien dan enkel en alleen kilometers lang op kop sleuren.”

Johansen, die in 2017 wereldkampioen op de weg bij de junioren werd, behaalde op de Olympische Spelen in Tokio zilver met de achtervolgingsploeg. “Hoewel ik tot in de details met mijn vak bezig ben, blijft het plezier in het fietsen voor mij persoonlijk nog het allerbelangrijkste. Met mijn Olympische medaille in de kast ga ik deze winter hard aan de slag op de weg om vanaf januari voor Intermarché-Wanty-Gobert klaar te staan”, zegt hij.

Page: “Focus op tijdrijden en klassiekers”

Page slaat de bladzijde om en vertrekt dus bij Groupama-FDJ. Bij de junioren behaalde hij diverse overwinningen en ook werd hij al eens Frans tijdritkampioen bij de U19. “Het project had me onmiddellijk gecharmeerd, want het performance team had voor mij al een traject uitgestippeld. Van elke mogelijkheid wil ik gebruik maken om me verder te ontwikkelen, maar vooral de tijdrit en klassiekers zullen een bijzondere focus krijgen. Ik ben enorm verheugd om mijn volgende stap in een buitenlands team te zetten en de Belgische fietscultuur met bijhorende focus op de klassiekers te ontdekken”, zegt Page.