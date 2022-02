Intermarché-Wanty-Gobert stelt ploeg voor Omloop rondom Kristoff samen

Intermarché-Wanty-Gobert heeft de ploeg voor Omloop Het Nieuwsblad rond Alexander Kristoff samengesteld. Het WorldTeam is ervan overtuigd dat het parcours de Noor goed moet liggen en gaat er alles aan doen om een zo goed mogelijk scenario voor hem te creëren.

Kristoff gaat op voor zijn negende deelname aan de Omloop, waarin hij in 2015 zijn beste uitslag behaalde en destijds als elfde over de streep kwam. Vorig seizoen ging de 34-jarige Noor in een kansrijke positie de slotkilometer in, tot zijn fiets bij een valpartij werd geraakt en hij niet mee kon doen in de sprint. “Tegenwind in de slotfase had er toen voor gezorgd dat we met een ruimere groep naar de streep gingen en ik hoop dat deze omstandigheden zich zaterdag herhalen”, zegt hij in een preview van zijn ploeg op de klassieker.

Op Mallorca begon Kristoff aan het nieuwe wielerjaar. Daarna haalde hij in de Ronde van Valencia zijn eerste ereplaatsen en won hij de Clasica de Almeria. Vervolgens keerde hij met een derde en een vierde plek terug uit de Volta ao Algarve. “Mijn gevoel zat goed tijdens mijn voorbije koersen en mijn opbouw verloopt volgens plan, ik ben dus benieuwd naar deze wederontmoeting met de Belgische klassiekers”, aldus de Noorse renner, die vandaag met zijn ploeg- en landgenoot Sven Erik Bystrøm de finale van de Omloop alvast verkende.

‘Rekening houden met de wind en smalle wegen’

Behalve Kristoff en Bystrøm verschijnen ook Dimitri Claeys, Aimé De Gendt, Andrea Pasqualon, Adrien Petit en Loïc Vliegen aan de start in Gent. “In ons plan voor zaterdag houden we rekening met de invloed van de wind en de toevoeging van heel wat smalle wegen aan het parcours”, zegt performance manager Aike Visbeek. “Ik verwacht dat de finale vroeg open gebroken zal worden en dat er een groep met voorsprong aan de Muur van Geraardsbergen zal beginnen. Echter, de definitieve beslissing valt misschien pas na de passage over de Muur en de Bosberg.”

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022