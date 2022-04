Intermarché-Wanty-Gobert rekent op Pozzovivo in Luik-Bastenaken-Luik

Intermarché-Wanty-Gobert heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor Luik-Bastenaken-Luik. Het team rekent op Domenico Pozzovivo die al driemaal naar de top tien reed in La Doyenne. Verder maken ook de Belgen Jan Bakelants, Quinten Hermans en Baptiste Planckaert deel uit van het team, net als Nederlander Corné van Kessel die opgaat voor het eerste wielermonument van zijn carrière.

Van de zeven renners in de ploeg stonden er woensdag al vijf aan het vertrek in de Waalse Pijl. Op de steile Muur van Hoei kwam Pozzovivo als vijftiende over de finish. De Italiaanse klimmer heeft zich al verschillende keren laten zien in Luik-Bastenaken-Luik, met onder andere een vijfde plaats in 2014 en 2018, een achtste in 2015 en een twaalfde in 2017. Opnieuw is La Doyenne een grote afspraak in de agenda van de 39-jarige renner.

“In de Waalse Pijl had ik een goed gevoel te pakken, wat me geruststelde na mijn opgave door ziekte op de slotdag van de Giro di Sicilia. Mijn vijftiende plaats op de Muur van Hoei was mooi, maar voor deze zondag durf ik van meer te dromen”, zegt Pozzovivo op de website van zijn ploeg. “De wedstrijd ligt me namelijk nog beter, want er wordt doorgaans een grotere selectie gemaakt en de positionering is minder doorslaggevend.”

Net als Pozzovivo stonden Bakelants, Hermans, Simone Petilli en Georg Zimmermann eveneens woensdag aan de start van de Waalse Pijl. Ten opzichte van die klassieker maken Théo Delacroix en Laurens Huys in de selectie plaats voor Baptiste Planckaert en Corné van Kessel. Voor de 30-jarige Nederlandse wegwielrenner-veldrijder wordt Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste optreden in een van de vijf wielermonumenten.