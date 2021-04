Intermarché-Wanty-Gobert rekent op Meintjes in Romandië

Louis Meintjes is de aangewezen renner van Intermarché-Wanty-Gobert om in de Ronde van Romandië een goed klassement te rijden. Dat kondigt ploegleider Hilaire Van der Schueren aan, daags voor de WorldTour-wedstrijd van start gaat. “Enerzijds gaan we voor een goed klassement met Louis, anderzijds zou het mooi zijn om hier een rit te winnen”, zegt hij.

“We rijden deze Ronde van Romandië in de aanloop naar de Giro”, aldus Van der Schueren. “Het grootste deel van onze selectie zit dus eigenlijk nog in een soort opbouwfase. Zij zijn op hoogtestage geweest en komen hier weer koersritme opdoen. Dat neemt niet weg dat we hier wel degelijk zijn met een doel. Of zelfs twee.”

De ploegleider hoopt daarnaast dat zijn renners aanvallend koersen. “Misschien draagt er wel eens een vlucht tot het einde en dan moeten wij zien dat we mee zijn. Een andere mogelijkheid is dat er onderweg een groepje anticipeert. Een type Jan Bakelants zou dan kunnen meeschuiven en zo voor de overwinning gaan”, geeft Van der Schueren aan.

‘Beetje koffiedik kijken’

Louis Meintjes durft zelf geen notering te plakken op zijn ambities. “Voor deze Ronde van Romandië zijn we met enkele renners op hoogtestage getrokken. Tijdens de eerste dagen van het trainingskamp voelde ik me niet super omdat ik last had van de naweeën van de ziekte die me tot opgave dwong in de Ronde van Catalonië”, zegt de Zuid-Afrikaan.

“Na een paar dagen voelde ik me wel beter maar nu is het een beetje koffiedik kijken hoe deze week zal verlopen. Als ik me goed voel, wordt de koninginnenrit op zaterdag wel leuk”, aldus Meintjes. Hij krijgt in de zware etappes hulp van onder meer Jan Bakelants, Jan Hirt en Rein Taaramäe. Riccardo Minali en Andrea Pasqualon zijn de rappe mannen van dienst.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor de Ronde van Romandië 2021 (27 april-2 mei)

Jan Bakelants

Jan Hirt

Louis Meintjes

Riccardo Minali

Andrea Pasqualon

Simone Petilli

Rein Taaramäe