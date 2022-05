Intermarché-Wanty-Gobert rekent op Gerben Thijssen in Veenendaal-Veenendaal

Intermarché-Wanty-Gobert rekent zaterdag in Veenendaal-Veenendaal op onder anderen Gerben Thijssen. De Belgische sprinter die eerder deze maand in de Vierdaagse van Duinkerke zijn eerste profzege binnenhaalde, krijgt zijn vaste leadout Boy van Poppel mee. Alexander Kristoff, die eerst wel op de voorlopige deelnemerslijst voorkwam, ontbreekt in de definitieve selectie.

Thijssen reed eerder deze maand de Vierdaagse van Duinkerke, waar hij in de slotetappe met de finish in Duinkerke naar zijn eerste profoverwinning sprintte. Na zijn eerste profoverwinning in Duinkerke sprak WielerFlits uitgebreid met Thijssen. “Ik was bijna mijn hele vertrouwen kwijt. Zelfs Philippe Gilbert kwam naar mij toe: ‘Ben je bang om te winnen of hoe zit het? Jij bent de rapste hoor.’ Maar nu zit ik op een roze wolk.”

Sindsdien nam hij samen met de renners uit zijn sprinttrein deel aan de Vlaamse kermiskoersen van Ruddervoorde en Puivelde om de snelheid op peil te houden. “Een ideale voorbereiding op dit weekend”, aldus de Belg die zondag in eigen land ook aan de start verschijnt van de Antwerp Port Epic. “We komen met een bijzonder ervaren en sterk team aan de start op een parcours dat met enkele hellingen gekruid is en zijn klaar voor zowel een open koers als een massasprint.”

Steun

Thijssen hoopt in Veenendaal te kunnen sprinten om de zege. “Andrea Pasqualon en Adrien Petit komen in Veenendaal mijn vaste sprinttrein versterken. Als sprinter kun je niet beter wensen. De steun van mijn ploeggenoten is van onschatbare waarde, die van mijn vaste leadout Boy van Poppel in het bijzonder.” Tom Devriendt, Julius Johansen en Corné van Kessel maken de selectie compleet.