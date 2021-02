Intermarché-Wanty-Gobert moet plaatsmaken in Tour de la Provence: “Met geld kan alles”

Geen Tour de la Provence voor Intermarché-Wanty-Gobert volgende week. De Belgische WorldTour-ploeg stond aanvankelijk op de startlijst van de Franse rittenkoers, maar is daar volgens ploegleider Hilaire Van der Schueren van afgehaald omdat een ander WorldTour-team meer wilde betalen. “Erg. Als je geld hebt, kan dezer dagen blijkbaar alles”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

De Tour de la Provence (11-14 februari) mag maar een maximaal aantal teams WorldTour-licentie uitnodigen. Om precies te zijn mag maximaal 70% van alle deelnemende teams (14 van de 20) van het hoogste niveau komen.

Intermarché-Wanty-Gobert was een daarvan, maar het kreeg niet lang geleden te horen dat de uitnodiging werd ingetrokken. Volgens Van der Schueren omdat een andere ploeg de organisatie meer wilde betalen voor deelname. Ook de hotelkosten wilde die ploeg voor eigen rekening nemen.

Omdat veel wedstrijden in het voorjaar afgelast of uitgesteld worden, zijn de plekken in de koersen die wél doorgaan erg gewild. Zo wilde Deceuninck-Quick-Step nog deelnemen aan de Ster van Bessèges (3-7 februari) en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (19-21 februari), maar werd de Belgische topploeg daar geweigerd omdat het startveld al vol was. Volgens Het Nieuwsblad werd ook Jumbo-Visma niet toegelaten tot de Franse rittenkoersen.