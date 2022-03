Intermarché-Wanty-Gobert met meerdere rappe mannen in Milaan-Turijn

Intermarché-Wanty-Gobert laat niets aan het toeval over in Milaan-Turijn. De Belgische formatie rekent in de midweekse klassieker op meerdere rappe mannen, namelijk Biniam Girmay, Alexander Kristoff en Andrea Pasqualon.

De formatie heeft dus meerdere ijzers in het vuur voor een eventuele (massa)sprint. De 21-jarige Girmay liet dit seizoen al enkele fraaie dingen zien. De beloftevolle renner uit Eritrea won in januari de Trofeo Alcúdia, voor Ryan Gibbons en Giacomo Nizzolo, en maakte ook indruk in de voorbije Parijs-Nice. Girmay eindigde namelijk als vierde in de rit naar Aubagne en werd ook nog zesde in Mantes-la-Ville en Dun-le-Palestel.

Ook Kristoff is de laatste weken goed op dreef. De sterke Noor won, net als zijn ploeggenoot Girmay, al een eendagskoers in Spanje. In de Clásica de Almería bleek de inmiddels 34-jarige Kristoff te sterk voor Nacer Bouhanni en Giacomo Nizzolo. Verder spurtte hij dit seizoen al naar zes top 10-noteringen en werd hij elfde in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Met Andrea Pasqualon, de nummer acht van Omloop Het Nieuwsblad, houdt de ploeg nog een derde sprinter achter de hand. De selectie voor Milaan-Turijn bestaat verder nog uit Simone Petilli, Lorenzo Rota, Löic Vliegen en Georg Zimmermann. Renners die in staat zijn om de koers hard te maken indien nodig.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor Milaan-Turijn (16 maart)

Biniam Girmay

Alexander Kristoff

Andrea Pasqualon

Simone Petilli

Lorenzo Rota

Loïc Vliegen

Georg Zimmermann