Intermarché-Wanty-Gobert legt Simone Petilli langer vast

Simone Petilli zal ook volgend jaar het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert dragen. De 28-jarige Italiaan heeft zijn aflopende contract verlengd, zo laat de Belgische formatie vandaag weten middels een perscommuniqué.

Petilli tekende in de herfst van 2019 een contract bij (toen nog) Circus-Wanty Gobert, nadat hij enkele jaren op WorldTour-niveau uitkwam als renner van UAE Emirates. De klimmer is inmiddels uitgegroeid tot een betrouwbare pion binnen Intermarché-Wanty-Gobert. Petilli werd dit jaar onder meer elfde in de Sazka Tour, achttiende in de Ronde van Romandië en hij reed zowel de Giro d’Italia als Vuelta a España uit.