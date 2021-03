Intermarché-Wanty-Gobert is klaar voor Strade Bianche

Intermarché-Wanty-Gobert en Israel Start-Up Nation zijn ook klaar voor Strade Bianche. De Belgische formatie rekent aankomende zaterdag onder meer op Jan Bakelants en Loïc Vliegen, bij Israel Start-Up Nation ontbreekt een echte kopman.

Intermarché-Wanty-Gobert rekent in de omgeving van Siena, de start- en finishplaats van Strade Bianche, vooral op zijn Belgische en Italiaanse renners. Bakelants, Vliegen en Tom Devriendt vormen een Belgische entente, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota en Simone Petilli zijn de Italianen met dienst. De Fransman Théo Delacroix is de zevende en laatste renner.

Israel Start-Up Nation leek met Michael Woods een kandidaat-winnaar in de gelederen te hebben. De Canadese klimmer was aanvankelijk van plan om deel te nemen aan Strade Bianche, maar maakt toch geen deel uit van de definitieve selectie. De ploeg rekent wel op Jenthe Biermans, Guillaume Boivin, Alessandro De Marchi, Reto Hollenstein, Alexis Renard en Tom Van Asbroeck.

Mads Würtz Schmidt is er ook bij namens Israel Start-Up Nation en de Deen hoopt na een goede seizoensstart mee te spelen in de finale. “Ik ben ambitieus en ik hoop mezelf op een goede manier te laten zien”, zo laat hij weten in een persbericht van zijn werkgever.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor Strade Bianche (6 maart)

Jan Bakelants

Théo Delacroix

Tom Devriendt

Andrea Pasqualon

Simone Petilli

Lorenzo Rota

Loïc Vliegen

Selectie Israel Start-Up Nation voor Strade Bianche (6 maart)

Jenthe Biermans

Guillaume Boivin

Alessandro De Marchi

Reto Hollenstein

Alexis Renard

Mads Würtz Schmidt

Tom Van Asbroeck