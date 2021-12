Intermarché-Wanty-Gobert haalt Barnabás Peák aan boord

Intermarché-Wanty-Gobert heeft zich weten te versterken met Barnabás Peák. De 23-jarige Hongaar moest na twee seizoenen vertrekken bij Team BikeExchange, maar zal volgend jaar ook gewoon weer uitkomen op WorldTour-niveau.

De jonge Hongaar realiseerde een straffe stoot door in 2018 op amper 20-jarige leeftijd nationaal kampioen bij de profs te worden in zowel de tijdrit als de wegrit. Zijn prestaties openden in de maand augustus van dat jaar de deuren richting de WorldTour, om als stagiair zijn eerste stappen op het hoogste niveau te zetten. In het daaropvolgende seizoen won hij als belofte een rit in de Ronde van Normandië en werd hij vijftiende in de Tour de l’Avenir.

Dit bleek genoeg voor (toen nog) Mitchelton-Scott om Peák een tweejarig contract voor te schotelen. Peák kon zich de laatste twee seizoenen, mede door de coronacrisis, niet voldoende bewijzen in het tenue van de Australische formatie. Afgelopen juli werd hij wel tweede in een etappe van de Settimana Ciclistica Italiana, achter Pascal Ackermann, maar het bleek niet genoeg om een contractverlenging af te dwingen.

Toekomst in de sprinttrein

Intermarché-Wanty-Gobert ziet echter wel voldoende progressiemarge en heeft dan ook besloten om Peák nog een kans te geven op het hoogste niveau. “Voor aankomend seizoen hebben we een duidelijke strategie met onze sprinters. We zijn dan ook verheugd dat we met Barnabás Peák een nieuwe renner gevonden hebben die uitstekend in de lead-out rol past”, legt performance manager Aike Visbeek uit.

“De voorbije twee jaren in de WorldTour waren niet altijd even makkelijk voor hem, maar we zijn ervan overtuigd dat hij binnen ons team kan uitgroeien tot een sterke en stabiele renner in onze sprinttreinen. Zijn grote motor en resultaten in zijn eerste jaren bij de beloften hebben namelijk aangetoond dat hij het potentieel heeft om een volgende stap in zijn carrière te zetten. We gaan met onze performance staff Barnabás helpen deze progressie te maken.”

Peák is vanzelfsprekend dolblij met deze kans. “Het is een team met internationaal statuut, met renners van verschillende nationaliteiten, die tegelijkertijd door traditionele waarden van het Belgische wielrennen geïnspireerd worden. Ik heb al een eerste indruk van mijn nieuwe omgeving kunnen maken en ik merk vooral de familiale sfeer en professionaliteit op. Ik ken de doelen van het team voor aankomend seizoen en ik ben vastberaden om me in te zetten om deze te bereiken.”

“In mijn geval zal dit vooral met de sprinttreinen zijn, een rol die me moet liggen. Door hard te werken hoop ik mijn ultieme droom waar te maken en in mei 2022 aan de Ronde van Italië deel te nemen. Niet enkel omdat dit mijn eerste grote ronde zou zijn, maar ook omdat hij begint in Boedapest, de stad die ik zo goed ken!”