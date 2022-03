‘Intermarché-Wanty-Gobert gaat salaris Biniam Girmay verdriedubbelen’

Biniam Girmay kan na zijn overwinning in Gent-Wevelgem rekenen op een flinke contractverbetering bij Intermarché-Wanty-Gobert. Volgens Cyclingnews verdriedubbelt de Belgische ploeg het salaris van de Eritreeër, waardoor hij bijna een miljoen per jaar gaat verdienen. Inclusief bonussen zou het zelfs meer dan een miljoen zijn.

Girmay heeft op dit moment nog een contract van 300.000,- euro per jaar, aldus Cyclingnews. Zijn nieuwe contract, dat hem een driemaal zo hoog loon oplevert, duurt tot en met 2024 en maakt van de Afrikaan een van de centrale renners in de klassiekerkern van Intermarché-Wanty-Gobert.

Het tekenen van het contract zal nog even op zich laten wachten, aangezien de 21-jarige Girmay momenteel in Eritrea zit. La Gazzetta dello Sport meldt dat Jean-Francois Bourlart, de teammanager van Intermarché-Wanty-Gobert, in de tussentijd zal spreken met Alex Carera, de manager van Girmay. De nieuwe verbintenis zou dan naar alle waarschijnlijk begin mei bezegeld worden, als Girmay terugkeert naar Europa voor de Giro d’Italia. Op 1 mei rijdt hij overigens eerst nog Eschborn-Frankfurt.