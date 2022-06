Intermarché-Wanty-Gobert aast op samenwerking met Axel Merckx’ Hagens Berman Axeon

Intermarché-Wanty-Gobert wil graag samenwerken met Hagens Berman Axeon. De Belgische formatie, die tot nog toe een uiterst succesvol 2022 kent, sprak al meerdere malen met Axel Merckx, de grote baas van de Amerikaanse opleidingsploeg. Diezelfde Merckx is door Intermarché-Wanty-Gobert ook gevraagd om ploegleider te worden bij het WorldTour-team.

“Dat klopt”, bevestigt Merckx aan Het Nieuwsblad dat er gesprekken zijn geweest over een eventuele samenwerking tussen de twee ploegen. “Maar er is nog geen akkoord. We zaten al een paar keer aan tafel en ze dringen aan om er iets van te maken. Zij zouden jonge renners bij ons kunnen plaatsen om ervaring op te doen, vooraleer ze klaar zijn om in de WorldTour te rijden. En omgekeerd kunnen mijn renners naar ginder trekken als ze er klaar voor zijn. Zoals Dries De Pooter, die heeft bij Intermarché getekend voor volgend jaar. Voor ploegen die zelf geen opleidingsteam hebben, zijn we zeer interessant.”

Zoals gezegd, werd Merckx ook gevraagd om ploegleider te worden bij Intermarché-Wanty Gobert. “Ja, maar dat kan alleen als beide ploegen samensmelten en dat zie ik nog zo snel niet gebeuren. Ik wil dat mijn ploeg onafhankelijk blijft bestaan, ik hou met hart en ziel van dit team. Ik blijf dan ook verder werken hoe ik bezig ben. Maar samenwerken kan zeker als we er beiden iets aan hebben.”

Hagens Berman Axeon is op dit moment een continentale ploeg. In 2018 en 2019 reed het team op ProContinental-niveau, maar nadien deed het een stapje terug. In het verleden kwamen onder anderen Jasper Stuyven, Jasper Philipsen, Tao Geoghegan Hart en João Almeida uit voor de ploeg van Axel Merckx.