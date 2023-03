Intermarché-Circus-Wanty presenteert ploeg rond Biniam Girmay voor E3 Saxo Classic

Intermarché-Circus-Wanty heeft de ploeg bekendgemaakt voor de E3 Saxo Classic. Het Belgische WorldTeam start vrijdag met Biniam Girmay als speerpunt. De Eritreeër krijgt onder meer Mike Teunissen in steun mee.

Girmay verraste vorig jaar in de E3 Saxo Classic (toen nog de E3 Saxo Bank Classic) met een vijfde plaats. Twee dagen later boekte hij een nog groter succes door Gent-Wevelgem te winnen. Dit jaar wist de 22-jarige renner ook al te winnen – hij klopte Olav Kooij in de openingsrit van de Ronde van Valencia – maar in Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo wist hij zijn stempel niet echt te drukken. In La Primavera eindigde hij als 28e.

Om in de E3 Saxo Classic wel om de hoofdprijzen mee te strijden, krijgt hij de hulp van de volgende renners: Aimé De Gendt, Dries De Pooter, Hugo Page, Laurenz Rex, Loïc Vliegen en dus Mike Teunissen.

Lees ook: Voorbeschouwing: E3 Saxo Classic 2023 – Nieuwe strijd Van der Poel, Van Aert en Pogacar