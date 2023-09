dinsdag 12 september 2023 om 12:01

Intermarché-Circus-Wanty verlengt contract van Italiaanse helper met ludieke video

Simone Petilli heeft zijn contract bij Intermarché-Circus-Wanty met twee jaar verlengd tot en met 2025. De Belgische ploeg maakte de contractverlenging maandag bekend met een ludieke video waarin de Italiaan ’25’ met pasta maakt.

Petilli komt al sinds 2020 voor de Belgische ploeg uit. De 30-jarige coureur rijdt bij Intermarché vooral in dienst van andere renners, maar rijdt af en toe zelf ook een uitslag. Zo eindigde hij in 2022 als negende in Strade Bianche.

Momenteel rijdt de Italiaan met Intermarché-Circus-Wanty de Vuelta. Zondag won het team met Rui Costa de etappe naar Lekunberri.