Intermarché-Circus-Wanty verlaat ook Ronde van Zwitserland

Na Bahrain Victorious en Tudor Pro Cycling is er met Intermarché-Circus-Wanty een derde ploeg die vandaag niet aan de start zal verschijnen van de voorlaatste etappe van de Ronde van Zwitserland.

“Na overleg met de renners en stafleden hebben we beslist om ons terug te trekken”, laat de Belgische ploeg weten via social media. “Het welzijn van onze renners staat voorop. Al onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en teamgenoten van Gino.”

De Ronde van Zwitserland 2023 krijgt dit weekend een vervolg, maar dan wel zonder de renners van Bahrain Victorious, Tudor Pro Cycling en Intermarché-Circus-Wanty. Na overleg met onder meer de CPA en de UCI, heeft de organisatie vrijdagavond besloten de koers voort te zetten.

Following the tragic accident of Gino Mäder, and after discussing with our riders and staff, team Intermarché-Circus-Wanty has decided to withdraw from #TourdeSuisse. Our priority is to respect our riders’ wellbeing.

All our thoughts go to Gino’s family, friends and teammates.

— Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) June 17, 2023