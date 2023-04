Intermarché-Circus-Wanty met outsider Rui Costa naar Luik-Bastenaken-Luik

Intermarché-Circus-Wanty rekent in Luik-Bastenaken-Luik op Rui Costa. De oud-wereldkampioen rijdt de Waalse klassieker voor de dertiende keer in zijn carrière en was er al een aantal keer succesvol. Costa wordt ondersteund door onder anderen Kobe Goossens en Lorenzo Rota.

In 2016 stond Costa nog op het podium van Luik-Bastenaken-Luik. Dat jaar werd hij klopt door Wout Poels en Michael Albasini in een sprint met drie. Daarna kwam Costa niet meer dichter bij de zege, vorig jaar kwam hij als 63ste over de streep in Luik.

Goossens en Rota, maar ook Georg Zimmermann, die in de Amstel Gold Race zichzelf toonde door aanvankelijk mee te zitten met de groep van Tadej Pogacar en Tom Pidcock, zijn verre outsiders voor La Doyenne. De selectie van Intermarché-Circus-Wanty wordt nog aangevuld door Lilian Calmejane, Tom Paquot en Dion Smith.

