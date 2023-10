donderdag 19 oktober 2023 om 15:19

Intermarché-Circus-Wanty hevelt 19-jarig klimtalent vroegtijdig over naar WorldTeam

Alexy Faure-Prost maakt eerder dan verwacht de overstap naar het WorldTeam van Intermarché-Circus-Wanty. Het was de bedoeling dat de 19-jarige Fransman in 2025 vanuit de opleidingsploeg door zou stromen naar de hoofdmacht, maar nu is besloten dat hij zich volgend jaar al bij het eerste team aan zal sluiten. Hij heeft een contract getekend tot eind 2026.

Faure-Prost reed sinds dit jaar voor Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty. De eerstejaarsbelofte liet in zijn debuutseizoen al enkele mooie dingen zien, met onder meer een tweede plaats in de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc en een vijfde plek in de Giro Next Gen. Ook werd hij Frans beloftenkampioen op de weg.

Gecombineerd programma

Kévin Van Melsen, de sportief directeur van Circus-ReUz-Technord, vertelt op de site van Intermarché-Circus-Wanty meer over Faure-Prost. “We trokken Alexy aan omdat we ervan overtuigd waren dat hij veel potentieel heeft voor de lange beklimmingen. We hebben hem in de richting van het hooggebergte geduwd en hij heeft zichzelf enorm bewezen”, klinkt het. “Daarom is het belangrijk om een weldoordachte strategie te vormen voor zijn ontwikkeling. Door een programma te combineren met Circus-ReUz-Technord in 2024 hopen we zijn leerproces te versnellen.”

“In de WorldTour zal hij omringd zijn door doorwinterde profs en zal hij veel ervaring opdoen”, aldus Van Melsen, die een rol als mentor van Faure-Prost blijft houden. “Met de opleidingsploeg zullen we enkele doelen uitkiezen waar hij zich kan voorbereiden op zijn rol als leider en kan jagen op de overwinning. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de toekomst een van de grote klimtalenten van ons WorldTeam kan worden.”

Selectie 2024

Naast Faure-Prost, maken ook Roel van Sintmaartensdijk en Francesco Busatto de stap van Circus-ReUz-Technord naar Intermarché-Circus-Wanty. De andere nieuwkomers die al bekend zijn gemaakt door het WorldTeam zijn Vito Braet (Flanders-Baloise) en Kevin Colleoni (Jayco AlUla). Niccolò Bonifazio, Sven Erik Bystrøm, Rui Costa, Aimé De Gendt, Loïc Vliegen en Laurens Huys zoeken dan weer andere oorden op. Waar de toekomst van Julius Johansen ligt, is nog niet bekend.