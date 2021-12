“Instelling Max Verstappen voorbeeld voor vele wielrenners”, zegt Niki Terpstra

Interview

Dé Formule 1-kenner onder de Nederlandse wielrenners is ongetwijfeld Niki Terpstra. De Noord-Hollander komt zelf af en toe in actie op de circuits in de BMW Cup en is daarnaast geregeld gast in het Ziggo-programma het Formule 1 Café, waarin de de GP’s worden besproken en geanalyseerd.

Tijdens zijn trainingskamp met Team TotalEnergies in Calpe moet niemand hem komend weekend storen wanneer in Abu Dhabi de grote Formule 1-finale tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton plaatsvindt. WielerFlits sprak in Spanje met hem over het naderende hoogtepunt van de Nederlandse sport in 2021.

Ben je een fanatieke autocoureur?

“De combinatie autosport en wielrennen is niet gemakkelijk. Ik heb eigenlijk veel te weinig tijd om actief bezig te zijn met de autosport. Af en toe kom ik uit in de BMW Cup. Maar als je slechts weinig wedstrijden rijdt, dan krijg je niet echt het gevoel met de auto. Daarvoor moet je gewoon meer wedstrijden rijden. Bewust heb ik voor de BMW Cup gekozen. Dan rij je tenminste allemaal in min of meer vergelijkbare auto’s. In andere klassen is het verschil tussen de auto’s soms heel groot. Dan weet je na afloop nog niet of je zelf zo goed of slecht hebt gereden, of dat de auto het verschil maakt.”

Hoe volg je de Formule 1?

“Ik kan wel zeggen dat ik het intens volg. Ik kijk echt elke Grand Prix. Gedurende het seizoen komt het vaak niet uit, omdat ik dan in een wedstrijd zit. Dan ben ik die dag na de finish eventjes onbereikbaar, luister ik geen radio en kijk ik niet op sociale media. Ik wil de uitslag niet weten, zodat ik de Grand Prix ’s avonds nog relive kan bekijken. De laatste weken heb ik in ons off-season de spannende gevechten tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gelukkig wel allemaal live kunnen volgen.”

Wie is in Abu Dhabi de grote favoriet om de wereldtitel te veroveren?

“Ik geef Max een heel grote kans. Wanneer je het realistisch bekijkt, is het kanspercentage 50/50. Het hele seizoen gaan Max en Hamilton gelijk op. Ik verwacht dat het een heel spannend slotstuk gaat worden. Allebei zijn ze even veel favoriet. Vorig seizoen deden Max en Red Bull het heel goed in Abu Dhabi. Dat zal hen zondag het nodige vertrouwen geven. Anderzijds heeft Hamilton de laatste drie GP’s in Brazilië, Qatar en Saoedi-Arabië gewonnen…”

Wat bewonder je vooral in Max Verstappen?

“Ik vind het mooi om te zien dat hij altijd het maximale eruit wil halen. Vanaf de eerste minuut in de vrije training gaat hij voluit. Hij zit constant op de limiet te racen. Daar heb ik veel respect voor. Al zal je die instelling ook nodig hebben om op dit niveau te presteren. Die aanvallende koerswijze heeft hem immers ook al heel veel succes gebracht.”

Wat kunnen wielrenners van Max Verstappen leren?

“Dat je er altijd vol voor moet gaan. Je ziet bij Max dat hij iedere ronde het maximale eruit probeert te halen. Ik heb echt bewondering dat hij die instelling nooit loslaat. Voor wielrenners kan hij een voorbeeld zijn om ook uit alles het beste te halen. Door op ieder moment kansen te zien en er dan ook vol voor te gaan. Dat is een goede instelling als je succesvol wilt zijn.”

Het is ook knap hoe Max Verstappen als jonge twintiger van 24 jaar met alle druk kan omgaan…

“De Formule 1 is natuurlijk een adrenaline-sport. Beslissingen moeten genomen worden in een fractie van een seconde. Als je dan kijkt hoe Max onder alle druk dit seizoen nauwelijks fouten heeft gemaakt, dat is echt bijzonder knap. Natuurlijk heeft hij niet alles goed gedaan, maar zijn foutjes zijn echt op een hand te tellen. Die koelheid heb je op dat niveau ook nodig, en dat is zeker een van zijn kwaliteiten. Daarbij is het bijzonder hoe hij zijn materiaal, en ook zijn team, beter weet te maken. Je ziet echt welke stappen voorwaarts Red Bull heeft gezet sinds Max bij hen zit.”

Het uiterste uit je materiaal halen, dat is iets wat jou als materiaalfreak in de fietswereld ook moet aanspreken?

“Ja, ik ben echt bezig met het materiaal en probeer ervoor te zorgen dat de partners van onze ploeg altijd het beste materiaal voor ons kunnen leveren. Daar steek ik behoorlijk wat tijd in. Met onze fiets moeten wij het immers doen. Natuurlijk is het aandeel van de auto in de Formule 1 vele malen groter dan de fiets in de wielersport. Daar maakt de auto waarmee je rijdt echt een heel groot verschil.”

Is er ook iets dat je waardeert in de tegenstander van Max Verstappen: Lewis Hamilton?

“Ik heb veel respect voor Hamilton. Aan de top komen is moeilijk, maar aan de top blijven is nog vele malen moeilijker. Hamilton (36 jaar, red.) heeft al zoveel gewonnen en zoveel meegemaakt… Dit seizoen moet hij het opnemen tegen een jonge en ontzettend gretige Max Verstappen, die natuurlijk ongekend ambitieus is om voor het eerst de wereldtitel te veroveren. Je ziet in de laatste races dat Hamilton zich niet snel gewonnen geeft. Hij had toch een aardige achterstand, maar heeft die voor de laatste GP van aanstaande zondag in Abu Dhabi helemaal weten weg te werken. Hij is super gemotiveerd om nu alweer het kampioenschap te winnen. Daar heb ik echt wel respect voor.”