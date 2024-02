donderdag 15 februari 2024 om 16:08

Ingekorte Tour des Alpes-Maritimes krijgt smakelijk voorgerecht met eendaagse op Mont Faron

De Tour des Alpes-Maritimes et du Var is dit jaar ingekort tot slechts twee etappes. Maar toch kunnen de renners drie dagen achter elkaar koersen in het zuiden van Frankrijk, want de rittenkoers wordt vrijdag voorafgegaan door de Classic Var. Deze nieuwe eendaagse eindigt op een oude bekende: de Mont Faron. WielerFlits blikt kort vooruit.

De Classic Var is een koers voor de klimmers. Hoe kan het ook anders, met een finish op de Mont Faron. Deze klim, die in het verleden scherprechter is geweest van verschillende wielerkoersen, is 5,7 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4% procent. Een lastig ding dus. En ook de aanloop is niet simpel, want in de voorfinale van de Classic Var liggen eveneens twee beklimmingen. Eerst een van de derde categorie, dan een van de tweede.

Wat de favorieten betreft, zien we vooral veel Fransen. Zo staan Romain Bardet, David Gaudu, Guillaume Martin, Lenny Martinez, Romain Grégoire en Kévin Vauquelin aan het vertrek. De Mont Faron lijkt echter ook spek naar de bek van Michael Woods. De Canadees is misschien wel de grootste kanshebber voor de zege. Daarnaast is Tobias Halland Johannessen iemand om in de gaten te houden, net als Tour Down Under-winnaar Stephen Williams. Diens ploeggenoot Dylan Teuns maakt zijn seizoensdebuut.

Het overgrote deel van de renners die vrijdag de Classic Var betwist, start een dag later ook in de tweedaagse Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Toch zullen in de tweedaagse meer coureurs mee kunnen dingen om de zege. Vlak is het geen van beide dagen, maar een aankomst zoals op de Mont Faron krijgen we ook niet te zien.

Rit één gaat van Levens naar Antibes over een afstand van 165 kilometer. Het is geen meter vlak, maar omdat er ook niet écht geklommen hoeft te worden, lijkt een sprint het meest waarschijnlijke scenario. Wellicht zal dat wel een spurt zijn met een enigszins uitgedund peloton. Mannen als Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) en Niccolò Bonifazio (Corratec – Vini Fantini) zullen deze etappe aangestipt hebben.

In de tweede en meteen ook laatste etappe zal het klassement gemaakt worden. Het is een kopie van de slotrit van vorig jaar. Toen ging Aurélien Paret-Peintre – dit jaar weer aan de start – met de zege lopen na een aanval op de Montée de la Sine (4,2 km aan 4,5%), de laatste helling van de dag. Eerder in de rit zit ook al het nodige klimwerk. Zo krijgen de renners vanuit het vertrek meteen de Col d’Eze voor de kiezen.



"