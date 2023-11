Zeger Schaeken • dinsdag 14 november 2023 om 07:00

Inge van der Heijden valt buiten top-10: “Maar conditioneel ben ik eigenlijk heel goed”

Interview Inge van der Heijden heeft er een teleurstellend crossweekend opzitten. Een twaalfde plaats in zowel Niel als Dendermonde is niet wat we van haar gewoon zijn, al heeft ze daar zelf een duidelijke verklaring voor. “Stoempen in de modder ligt me gewoon totaal niet”, vertelt ze aan WielerFlits.

Van der Heijden is goed aan het seizoen begonnen. Haar eerste twee wedstrijden vielen tegen, maar daarna was ze niet meer weg te denken uit de top-6. In de Druivencross in Overijse klom ze zelfs mee op het podium en op het EK was ze goed voor een vierde plek. De renster van Crelan-Fristads leek weer een seizoen te hebben waarin ze steevast meedoet voor de ereplaatsen, maar in Niel en Dendermonde liep het mis.

“Deze parcoursen liggen mij gewoon echt niet. Dat stoempen in de modder kan ik niet. Ik heb snelheid nodig en stukken waarop je kan blijven fietsen. Dit is gewoon ontzettend veel lopen en stoempen. Nu kan ik het een aantal rondjes wel volhouden en probeer ik in de wielen te rijden, maar op een gegeven moment breekt het dan toch”, legt Van der Heijden uit. “Het is zuur, want ik weet dat ik conditioneel eigenlijk wel goed ben.”

De modder ligt haar dus niet. Is dat op te lossen? “We zijn ermee bezig op training. Alleen ja, dat stoempen is gewoon lastig te trainen. De parcoursen die we nu rijden, kom je op training natuurlijk bijna niet tegen. Het is heel lastig om dat na te bootsen. Dus eigenlijk hoop ik dat het de komende weken minder nat gaat zijn. Maar als ik naar de afgelopen week kijk, ziet dat het er niet zo uit. Ik ben dus wel een beetje bang dat we alleen maar zulke rondjes gaan krijgen. Van mij mag het in ieder geval snel gaan vriezen, dan komt er weer wat meer snelheid in de crossen.”

Trainingskamp tijdens Val di Sole

“Ik wil gewoon hard kunnen fietsen. Vorig jaar hadden we een goede winter en dan ging het echt goed. Hopelijk gaat het nu nog de goede kant uit. Sneeuwen moet het trouwens ook niet doen, want dat vind ik al helemaal niet fijn”, lacht Van er Heijden. De komende weken zullen in ieder geval zwaar zijn. De 24-jarige gaat tweemaal een dubbel weekend rijden, ondanks dat het zware verplaatsingen zijn. “Dat komt omdat ik de Superprestige en de Wereldbeker zo goed als volledig wil rijden. Het wordt inderdaad veel reizen, maar goed.”

De X2O Trofee pakt Van der Heijden er niet bij. Na de drie zware weken volgt er overigens wel een korte tussenperiode, want dan trekt ze op trainingskamp. “De Wereldbeker in Val di Sole sla ik over. Die periode is ideaal om nog te trainen. Op andere momenten in het seizoen is dat niet mogelijk, terwijl het wel heel nuttig is.”