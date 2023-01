Inge van der Heijden imponeert deze winter: “Je weet nooit wat er kan op het NK”

Inge van der Heijden is bezig aan een zeer sterk seizoen. De Nederlandse is ondertussen een vaste waarde in de top-10 en ziet dat nu ook beloond worden met een contractverlenging bij Team 777 tot het einde van 2024. “Meedoen voor de winst op het NK zal moeilijk worden, zeker met de jonge meiden. Maar een kampioenschap is en blijft een kampioenschap.”

De 23-jarige Van der Heijden is bezig aan haar tweede seizoen als elite. In de jeugdcategorieën won ze een aantal titels, met als hoogtepunt het WK veldrijden voor U23-vrouwen in Noorse Bogense. Haar eerste seizoen als elite, vorig jaar, was zeker degelijk, maar zelf was Van der Heijden niet tevreden. “Ik werd niet blij van dat seizoen. Op een gegeven moment struggelde ik echt met mezelf. Topsport is mentaal zwaar, zeker als het niet goed gaat. Ik was meer tegen mezelf aan het vechten dan tegen mijn concurrenten. Dan is het meer een mentaal spelletje dan crossen.”

“Ik ben blij dat ik dat seizoen achter me kon laten.” Dat deed ze overtuigend, Van der Heijden. Dit veldritseizoen reed de Nederlandse 24 crossen, 23 keer stond ze in de top-10. Een elfde plaats in de Beekse Bergen was de enige keer dat het niet lukte. “Daar ben ik toch wel trots op. Het gaat eigenlijk heel goed, verrassend goed zelfs. Het valt op dat ik dit seizoen constant met de top kan meedoen, waar ik natuurlijk heel erg blij mee ben.”

Techniektrainingen lonen: “Ik ben heel voorzichtig”

Van der Heijden heeft duidelijk een stap gezet dit seizoen. Zelf wijst ze naar haar leeftijd. “Als je ouder wordt, kan je steeds meer aan. Ieder jaar kan ik een stap zetten. Vroeger waren dat eerder kleine stappen, nu zijn die groter. Ik zie het vooral als een meerjarentraject. Ik wil elk jaar blijven groeien en zo de top bereiken.” De top in een aantal klassementen heeft Van der Heijden alvast bereikt. Ze staat namelijk tweede in de Superprestige en vierde in de Wereldbeker. “De Superprestige winnen zal heel moeilijk worden, dus ik kijk eerder achterom naar Denise (Betsema, red.). Ik wil mijn tweede plaats veiligstellen.”

“Die prestaties hebben me vertrouwen gegeven. Daarnaast heb ik ook meer vertrouwen op de fiets door de trainingen die ik doe met mijn nieuwe trainer. Sinds dit seizoen train ik meer op mijn techniek, dat zie je echt terug in de wedstrijden.” Van der Heijden geeft aan dat ze in het verleden op de technische stroken flink wat tijd verloor ten opzichte van haar concurrenten. “Ik was of ben heel voorzichtig. Op technische stukken kan je normaal makkelijk tijd winnen, zonder dat dat te veel energie kost. Bij mij was het andersom. Ik verloor daar tijd en moest het goedmaken op de rechte stukken.”

Podium op het NK: “Je weet nooit wat er gebeurt”

Als je een goed seizoen draait en er een kampioenschap aankomt, gaat je naam natuurlijk over de tongen. Zo kan Van der Heijden ook gezien worden als een van de kanshebsters voor een podiumplaats zondag in Zaltbommel. “Dat denk ik wel ja. Ik heb niet echt gepiekt naar het NK, maar ik zal wel fris aan de start staan. Meedoen voor de winst zal heel moeilijk worden, zeker met de jonge meiden (Fem van Empel en Puck Pieterse, red.) aan de start. Daarachter zijn de verschillen redelijk klein tussen ons, dus het kan alle kanten op. Wie weet kan er meer, je weet nooit wat er gebeurt op een kampioenschap. Een kampioenschap is en blijft een kampioenschap.”

Na het NK volgt er nog een belangrijke periode voor Van der Heijden. Het wereldkampioenschap in Hoogerheide, waar ze droomt van een notering in de top-5, is logischerwijs een belangrijke afspraak. Verder is er nog de laatste manche van de Superprestige en daarna kijkt de Nederlandse al snel naar volgend seizoen. “Dan wil ik nog een stap zetten. Ik wil in de wereldbekermanches strijden voor een podiumplaats en daar ook eindigen. Leuk dat ik dat nu in de Superprestige kan, maar in de Wereldbekers kort eindigen, is toch nog veel mooier.”

Contractverlenging en goede teamsfeer

Over haar contract moet Van der Heijden ook niet meer nadenken. Na dit goede seizoen heeft ze een contractverlenging gekregen tot en met het einde van 2024. “Door dit topseizoen ging het snel. Ik voel me heel erg goed bij dit team en het was dan ook een logische keuze. Het klikt heel goed met Aniek (van Alphen, red.) en Annemarie (Worst, red.), we kunnen het echt goed met elkaar vinden. Zowel wanneer het goed gaat als wanneer het minder goed gaat, steunen we elkaar. We hebben een hechte band.”