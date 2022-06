INEOS wil wielertalent in Afrika opleiden en start Cycling Academy in Kenia

In samenwerking met Olympisch kampioen Eliud Kipchoge en INEOS Grenadiers is INEOS een Cycling Academy gestart in Kenia om nieuw wielertalent op te leiden. De Nederlander Valentijn Trouw zal aan het hoofd staan van de INEOS Eliud Kipchoge Cycling Academy, zoals deze officieel gaat heten.

In een persbericht geeft Dave Brailsford aan dat de Cycling Academy een belangrijke ontwikkeling voor de mondiale wielersport is. “Een ontwikkeling die de potentie heeft om blijvend renners uit Afrika op te leiden. We weten allemaal dat het talent hier zit. We hebben het dit jaar al met Biniam Girmay gezien en hier in Kaptagat heb ik al veel inspirerende atleten mogen ontmoeten. Hun toewijding en passie past precies binnen de visie van de INEOS Grenadiers.”

Dat Kipchoge bij dit project wordt betrokken, is nog niet zo gek. In Kaptagat zit al een Academy voor opkomend hardlooptalent waarbij Kipchoge nauw wordt betrokken. Trouw is hier ook al werkzaam voor.

“We werken hier met de beste Oost-Afrikaanse hardlopers van de afgelopen dertig jaar en ik denk dat de exceptionele duursporters die hier leven de perfecte trainingsomgeving vinden in Kaptagat”, aldus Trouw.