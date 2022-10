INEOS-ploegleider Cummings: “Ik zie veel mogelijkheden voor ons in de Tour”

INEOS Grenadiers zwaaide jarenlang de scepter in de Tour de France, maar inmiddels is de Britse sterrenformatie voorbijgestreefd door UAE Emirates en Jumbo-Visma. Ook voor volgend jaar heeft INEOS Grenadiers niet meteen de grote Tourfavoriet in huis, maar toch gaat de formatie in 2023 weer voor de eindzege.

Dat laat oud-renner Steve Cummings, die tegenwoordig ploegleider is bij INEOS Grenadiers, weten in gesprek met Velonews. “We willen racen en winnen. Ik zie ook veel mogelijkheden voor ons in de komende Tour, maar we moeten natuurlijk afwachten wat het verschil zal zijn met de andere favorieten. We zullen hard moeten werken om dat gat te dichten. Ook als we niet kunnen meedoen voor eindwinst, moeten we tot het einde strijden voor een goed klassement.”

Cummings heeft vertrouwen in de selectie voor komend seizoen. “We hebben renners binnen onze ploeg die in staat zijn om de uitdaging aan te gaan. Op basis van de beschikbare data weten we dat enkele renners niet heel ver afzitten van het niveau van Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar. Dani (Daniel Felipe Martínez, red.), Egan (Bernal, red.) en ook Carlos Rodríguez zijn betrouwbare kopmannen, maar misschien is er ook wel een jonge renner die een grote stap kan maken.”

De factor-Bernal

Op papier lijkt Egan Bernal de voornaamste uitdager van Vingegaard en Pogačar, maar de Colombiaan is zeker nog niet de oude na zijn zware valpartij op training en een lange revalidatieperiode. Cummings: “Het zou echt fantastisch zijn mocht Egan in zijn best mogelijke vorm kunnen aantreden in de Tour. We weten alleen nog niet of dat lukt. Hij ligt momenteel voor op schema, maar er is nog een lange weg te gaan en er zijn nog altijd enkele vragen. Op papier is het een geweldige Tour voor Egan, maar we willen hem ook niet met te veel druk opzadelen.”