INEOS Grenadiers-renners reageren op verlies Carapaz: “We wilden Jai lossen”

Tot gisteren wist Richard Carapaz alle aanvallen van Jai Hindley af te slaan, maar op de Passo Fedeia brak de Ecuadoriaan dan toch. De twintigste etappe ging voor INEOS Grenadiers dus niet zoals gepland. “Ik dacht eigenlijk dat de dag goed verliep”, zegt Pavel Sivakov, de meesterknecht van Carapaz in deze ronde, tegen Cyclingnews.

“We wilden Jai (Hindley, red.) lossen, we wisten dat de hoogte in het voordeel van Richard kon spelen. Maar ik denk dat we het resultaat moeten accepteren”, aldus Sivakov, die op de slotklim lange tijd het tempo bepaalde voor zijn kopman. “Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. We hebben alles geprobeerd, dat is het. Dat is sport. Mijn felicitaties aan Jai.”

Ben Swift stemt daar mee in. “Dat is wielrennen. Richie is een vechter en ik weet zeker dat hij alles gegeven heeft”, stelt de 34-jarige kampioen van Groot-Brittannië. “Het is een vreemde Giro geweest. Veel aankomsten waren niet bergop, terwijl het vandaag een rechtstreeks duel was, man tegen man. Het is interessant dat het op de allerlaatste klim aankwam. Er is niets anders te zeggen dan: ‘Chapeau, Jai’.”

Tulett: “We zijn strijdend ten onder gegaan”

Ook de 20-jarige Ben Tulett reageerde na afloop op het verlies van Carapaz. “Je kan niet meer doen dan dat je kan. We zijn allemaal trots op hem, met welk resultaat dan ook. Het was een heel zware etappe na twintig dagen koers. We deden ons best, dat is alles wat je kan doen. We kunnen trots zijn op onze prestatie. We gaven allemaal alles. Richie is zo inspirerend en we zijn strijdend ten onder gegaan.”