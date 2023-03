INEOS Grenadiers rekent op Martínez en Sivakov in Parijs-Nice

Daniel Felipe Martínez en Pavel Sivakov zijn de uitgesproken kopmannen van INEOS Grenadiers in Parijs-Nice. Zij moeten proberen te wedijveren met de twee topfavorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar in de ‘Koers naar de Zon’.

Aanvankelijk hoopte Egan Bernal aan de start te staan in Parijs-Nice, maar de Colombiaan is nog altijd niet volledig hersteld van een knieblessure. Zijn landgenoot Martínez zal nu een van de kopmannen zijn. Vorig jaar werd de klimmer nog derde in de Franse ronde achter Primož Roglič en Simon Yates. In 2019 won Martínez al een etappe in Parijs-Nice.

Sivakov is de Franse hoop van INEOS Grenadiers. Voor hem wordt het zijn debuut in Parijs-Nice. Hij zal onder meer steun krijgen van Omar Fraile en klassiekerspecialist Jhonatan Narváez, die in Frankrijk aan zijn vorm gaat schaven. De neven Ben en Connor Swift en jongeling Joshua Tarling maken de ploeg compleet.

