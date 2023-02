Egan Bernal mist Parijs-Nice, maar ploeg maakt zich geen zorgen

Egan Bernal zal niet aan de start verschijnen van Parijs-Nice. De Colombiaan is nog niet volledig hersteld van zijn blessure aan zijn knie en kiest ervoor om zijn tijd te nemen. Dat vertelde ploegbaas Rod Ellingworth op een persmoment van INEOS Grenadiers.

Midden februari kwam al het nieuws naar buiten dat Bernal moest passen voor de Ruta del Sol. Destijds was hij ook nog niet hersteld van zijn knieproblemen, die hij opliep na een valpartij in de Vuelta a San Juan. “Dat soort zaken hebben tijd nodig. We kunnen er geen tijdframe op plakken”, aldus Ellingworth over het herstel. “Maar het gaat wel goed met hem, hij is oké.”

Verder werd nog eens bevestigd dat deze blessure niets te maken heeft met Bernal zijn zware valpartij van begin vorig jaar. Dat de klimmer nu niet aan koersen toe komt, zit hem overigens wel dwars. “Natuurlijk is hij teleurgesteld dat hij nu niet aan het koersen is in Europa. Hij is ambitieus, dus we moeten hem wat remmen nu. Wanneer Bernal weer in actie zal komen, weten we nog niet.”