INEOS Grenadiers neemt afscheid van hoofdcoach Tim Kerrison

INEOS Grenadiers neemt na twaalf jaar afscheid van hoofdcoach Tim Kerrison. De Australiër was sinds de oprichting van de Britse sterrenformatie werkzaam als trainer en hij maakte alle grote successen met onder meer Bradley Wiggins, Chris Froome en Geraint Thomas mee. Wat Kerrison hierna gaat doen, is nog niet bekend.

“Na twaalf jaar bij de ploeg is het nu tijd voor mij om verder te gaan met nieuwe uitdagingen”, laat Kerrison in een statement weten aan Cyclingnews. “Ik ben dankbaar voor de kansen die Dave (Brailsford, de ploegbaas, red.), de ploeg en de sport mij gegeven hebben. Ik ben twaalf jaar geleden als buitenstaander verwelkomd in het wielrennen en ik heb het geluk gehad om met een aantal van de beste wielrenners en stafleden te werken.”

Cyclingnews heeft ook een interne mail van INEOS Grenadiers ingezien, waarin het vertrek van de hoofdcoach werd aangekondigd. “Het was geen makkelijke beslissing voor beide partijen, maar we hebben allebei geaccepteerd dat dit het juiste moment is. Voor Tim persoonlijk en als collectief voor de ploeg”, was daarin te lezen. “Tim heeft een hoofdrol gespeeld in ons succes en hij verlaat ons met de beste wensen voor de toekomst.”

Dave Brailsford

Mogelijk ondergaat het hele management van de Britse ploeg een verandering. De verwachting is nog altijd dat ploegbaas Dave Brailsford een grotere rol gaat spelen in het overkoepelende INEOS Sport. Dat zou hij nog wel kunnen combineren met de leiding over de wielerploeg, maar het zou ook betekenen dat ‘Director of Racing’ Rod Ellingworth een stap gaat maken binnen INEOS Grenadiers.