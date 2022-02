INEOS Grenadiers naar UAE Tour met Adam Yates, Filippo Ganna en Elia Viviani

INEOS Grenadiers trekt met een uitgebalanceerd team naar de UAE Tour. Naast klassementsrenner Adam Yates, die de rittenkoers in 2020 wist te winnen, zijn onder meer Filippo Ganna en sprinter Elia Viviani van de partij.

De eerste twee etappes zal Elia Viviani, evenals in rit vijf en zes, naar alle waarschijnlijkheid zijn kans mogen gaan. Op deze dagen wordt namelijk een sprint verwacht. Rit drie betreft een individuele tijdrit, waarin Filippo Ganna ongetwijfeld zijn derde tijdritzege van het seizoen wil boeken. Hij won eerder al de afsluitende chronoproef in de Ster van Bèsseges en de proloog van de Tour de La Provence.

Adam Yates, die zijn seizoensdebuut maakt in de Emiraten, zal er in die tijdrit ook moeten staan, indien hij een goed klassement wil rijden. Daarnaast kunnen we de Brit van voren verwachten in etappe vier en zeven, als er geklommen wordt. Eerst naar Jebel Jais, dan naar Jebel Hafeet.

Viviani, Ganna en Yates krijgen een aantal sterke helpers mee. De rest van de selectie bestaat namelijk uit Michael Kwiatkowski, Andrey Amador, Luke Rowe en Luke Plapp.

Selectie INEOS Grenadiers voor UAE Tour (20-26 februari)

Andrey Amador

Filippo Ganna

Michal Kwiatkowski

Luke Plapp

Luke Rowe

Elia Viviani

Adam Yates